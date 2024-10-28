مبيد حشري يتسبب بوفاة أطفال في جنوب أفريقيا

توفي 6 أطفال في بلدة سويتو جنوب أفريقيا، بسبب تناولهم مركبا كيميائيا يُستخدم كمبيد حشري، وسط ورود معلومات أن “الوفاة جاءت بعد تناول وجبات اشتروها من أحد المتاجر”.

وأكد وزير الصحة في جنوب أفريقيا أرون موتسوالدي، أن “سبب الوفاة ناجم بشكل قاطع عن الفوسفات العضوي، وهو مجموعة من المواد تستخدم عادة في الزراعة أو مبيدات حشرية”.

وقال موتسوالدي: “نظريتنا، حتى يثبت العكس، تستند إلى أن المحال تستخدم “الفوسفات العضوي” مبيدا حشريا لقتل الفئران، وتباع أيضا للسكان لقتل الفئران”، مضيفا أن المبيدات التي تحتوي على هذه المادة ليست مخصصة بشكل اعتيادي لاستخدامها في المنازل.

وتابع قائلا: “أي سم تستخدمه لقتل الآفات أو أي شيء آخر في المنزل لا يُفترض أن يودي بحياة البشر”.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن “الأطفال توفوا بعد تناولهم وجبات خفيفة اشتروها من متجر صغير في البلدة الواقعة قرب جوهانسبرغ”.