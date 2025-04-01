ذروة تاريخية جديدة.. أسعار «النفط والذهب» تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، “إثر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية ثانوية على الخام الروسي، ومهاجمته إيران، كما بلغت أسعار الذهب ذروة تاريخية جديدة اليوم مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل مخاوف أن الضغوط التضخمية، وعرقلة النمو الاقتصادي”.

وأفادت وكالة بلومبرغ أن “المخاوف من تأثير الحرب التجارية على نمو الاقتصاد العالمي حدت من صعود أسعار الذهب الأسود، وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مايو المقبل بنسبة 0.32% إلى 71.71 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر يونيو المقبل بنسبة 0.25% إلى 74.96 دولار للبرميل”، بحسب ما أظهرته التداولات.

وبحسب الوكالة، قال استراتيجي السوق في مؤسسة “في آي جي” ييب جون رونغ إن “المخاطر على الأمد القريب تميل إلى الاتجاه الصعودي مع دفع التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية ثانوية على النفط الروسي والإيراني المشاركين في السوق إلى تسعير مخاطر تشديد إمدادات النفط”.

وتابع الخبير قائلا: “ومع ذلك، لا تزال الموضوعات الأوسع نطاقا تدور حول المخاوف بشأن الرسوم الجمركية المقبلة التي تؤثر على الطلب العالمي، إلى جانب احتمالات زيادة الإمدادات من “أوبك+” والولايات المتحدة”.

وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” لآراء 49 اقتصاديا في مارس الماضي أن “تظل أسعار النفط تحت الضغط هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي في الهند والصين، بينما تزيد “أوبك+” الإمدادات”.

وفي سياق متصل، “بلغت أسعار الذهب، ذروة تاريخية جديدة اليوم مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل مخاوف أن تخلق الرسوم الجمركية الجوابية ضغوطا تضخمية، وتعرقل النمو الاقتصادي”.

ونقلت وكالة “رويترز” أنه “ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.28% إلى 3159.20 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.23% إلى 3130.69 دولار للأونصة، وقبل ذلك سجلت العقود الفورية 3148.88 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق”.

وأضافت “في الجلسة السابقة، سجل الذهب أقوى ربع سنوي له منذ عام 1986، مسجلا أحد أكبر الارتفاعات في تاريخ المعدن النفيس”.

بدوره، قال استراتيجي السوق في مؤسسة “آي جي” ييب جون رونغ إن “توقع رد على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة في الثاني من أبريل 2025 دفع المشاركين في السوق إلى الميل نحو موقف دفاعي، مع بعض التخفيف من المخاطر والتحول إلى الذهب كملاذ آمن كتحوط ضد التقلبات الوشيكة في المحفظة”.

وتابع الخبير قائلا: “من المرجح أن يدعم عدم اليقين المحيط بالرسوم الجمركية قوة الذهب في الوقت الحالي، حيث يبدو أن المشترين يتطلعون إلى إعادة اختبار مستوى 3200 دولار بعد ذلك”.

وتعهد ترامب، الذي يرى في الرسوم الجمركية وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي، “بالكشف عن خطة ضخمة لفرض رسوم جمركية يوم الأربعاء، والتي أطلق عليها اسم “يوم التحرير”.