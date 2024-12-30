متى يتناول «مرضى ضغط الدم» وجبة «الإفطار»؟

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص على مستوى العالم من ضغط الدم المرتفع، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية تُقدر هذه النسبة بـ 1.28 مليار شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عامًا، حيث يرتبط بمشكلات صحية خطيرة ومنها النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وفي هذا السياق، ذكر موقع “هيلث دايجست”، أن “نمط الحياة والطعام والشراب لا سيما فيما يتعلق بوجبة الإفطار، يرتبط بشكل كبير بارتفاع ضغط الدم”.



واضاف أن “وجبة الإفطار هي أول شيء يجعل الدم يتحول نحو العمليات الهضمية فهي تسبب غالبا انخفاضا في ضغط الدم، وهناك علاقة وطيدة بين هذه الوجبة والضغط”.

وأوضح كريس موهر مستشار اللياقة البدنية والتغذية، أنه “لا داعي للقلق بشأن تناول الطعام في وقت محدد في الصباح، لكنه اقترح وضع إيقاع للإفطار من خلال تناول هذه الوجبة”.

وأضاف موهر للموقع، أن “ضغط الدم يتأثر بتوقيت الوجبة وما تحتويه، وعندما يتبع الجسم نمطا منتظما يمكنه إدارة العمليات الفسيولوجية بشكل أفضل وتنظيم ضغط الدم”.

ونصح “بعدم تخطي أي وجبة بما في ذلك وجبة الإفطار حتى لا يحدث خلل في توازن الجسم ويزيد من تفاقم مسألة ارتفاع ضغط الدم”.

وأشار إلى أن “طبق دقيق الشوفان هو خيار رائع لأنه حبوب كاملة يمكنها التحكم في ضغط الدم والكوليسترول، كما نصح بتعزيزه بالموز المقطع وبذور الكتان المطحونة لما تحتويه من عناصر غذائية عالية الجودة، مثل البوتاسيوم والألياف وحتى بعض أحماض أوميغا 3 الدهنية، ودعا أيضا لتناول الزبادي مع التوت لتعزيز مضادات الأكسدة اللذيذة المفيدة لصحة القلب، إلى جانب المزيد من البوتاسيوم، وهو “أمر مهم لإدارة ضغط الدم”.

وأضاف موهر، أن “خبز الأفوكادو أو عجة السبانخ والفطر يمكن أن تفعل الحيلة لمساعدة جسمك على الهضم، وتمنحك الكثير من الطاقة، وتوفر المعادن الحيوية للحفاظ على ضغط الدم”.

يذكر انه في عام 2019، كشفت مجلة “تطور أمراض القلب والأوعية الدموية”، أن من “يتجنبون وجبة الإفطار يوميا تزيد فرص تشخيصهم أو وفاتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 21 في المئة”.