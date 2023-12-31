مجلس الأمن يتبنى قرارا بخصوص الوضع الإنساني في أفغانستان

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يهدف إلى تحسين الوضع الإنساني في أفغانستان والتعامل مع مسألة حقوق المرأة هناك.

وأعدت اليابان والإمارات العربية المتحدة بصورة مشتركة القرار الذي تم تبنيه بأغلبية الأصوات.

وبحسب موقع الأمم المتحدة، فإن القرار يشدد على الحاجة إلى معالجة مجموعة من القضايا التي تواجهها أفغانستان على نحو شامل، بما في ذلك حقوق المرأة والأمن والإرهاب والمخدرات.

ويحث القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى على زيادة انخراطهم في أفغانستان، حتى يمكن إعادة دمج البلاد بالكامل في المجتمع الدولي، وأن تفي بالتزاماتها الدولية.

كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين مبعوث خاص لأفغانستان لتنسيق الجهود.