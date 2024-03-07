مجلس الأمن يدرس مشروع قرار لوقف القتال في السودان

يدرس مجلس الأمن الدولي، الدعوة إلى وقف فوري للأعمال القتالية، قبل شهر رمضان، في الحرب المستمرة منذ عام تقريبا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن أروقة المجلس تشهد مفاوضات بين الأعضاء على مشروع قرار صاغته بريطانيا قد يُطرح للتصويت غدا الجمعة.

ويدعو مشروع القرار بحسب رويترز “جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عقبات، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر مختلف النقاط، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وتقول الأمم المتحدة إن نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. ونزح نحو ثمانية ملايين عن منازلهم كما أن مستويات الجوع مستمرة في الارتفاع.

وقُتل ما بين 10 آلاف و15 ألفا في مدينة واحدة فقط بولاية غرب دارفور العام الماضي، في أعمال عنف عرقية على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، وفقا لتقرير مراقبي عقوبات الأمم المتحدة.

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدر المجلس ثلاثة بيانات صحفية فقط ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه، وكرر الموقف نفسه في قرار صدر في ديسمبر بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.

ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.