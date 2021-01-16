مجلس الأمن يُوافق على تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك بعد نحو عام من استقالة المبعوث السابق غسان سلامة.

ورشح كوبيش البالغ من العمر 68 عاما، الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لخلافة سلامة الذي استقال من المنصب في مارس الماضي بسبب الإجهاد، وتولت ستيفاني وليامز منصب القائم بأعمال المبعوث الدولي إلى ليبيا.

وعمل كوبيش وزيرا للخارجية في سلوفاكيا، ويشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، كما عمل من قبل مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق.

ويأتي التعيين بعد أن وافق مجلس الأمن الشهر الماضي على خطة غوتيريش لتعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا في ليبيا، لكن ملادينوف أبلغ الأمين العام بعدها بأسبوع أنه لن يتمكن من الاضطلاع بالمهمة “لأسباب شخصية وعائلية”.

وقابل بعض الدبلوماسيين اقتراح كوبيش بتحفظ، وفق ما أفاد به دبلوماسيان وقال أحدهما “لقد اتبعنا التوافق، لكن (كوبيش) لا يحظى بسمعة جيدة من ناحية الفعالية” في تحقيق أهدافه، بحسب ما نقلت شبكة “الجزيرة”.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي اعتزامه نقل ممثله الخاص في لبنان يان كوبيش ليتولى منصب الممثل الأممي الخاص في ليبيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الأمين العام أرسل خطابا رسميا في هذا الصدد لرئيس مجلس الأمن الدولي السفير طارق الأدب والذي تتولي بلاده تونس الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها أنه “أمام أعضاء مجلس الأمن (15 دولة) مهلة حتى الساعة الخامسة مساء غد الجمعة بتوقيت نيويورك للتعبير عن اعتراضاتهم على هذا التعيين، إن وجدت”.

وأعلن أمين عام الأمم المتحدة في تقرير تقدم به لمجلس الأمن الأحد الماضي، حزمة من الخطوات التي وصفها بالضرورية من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، والدور الذي يمكن أن تؤديه البعثة الأممية في هذا البلد مستقبلا.

يُشار إلى أن يان كوبيش هو دبلوماسي سلوفاكي يعمل حاليا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، منذ يناير2019، وهو من مواليد 1952، وحاصل على شهادة في العلاقات الاقتصادية الدولية من معهد موسكو الحكومي للشؤون الدولية، ويجيد اللغات السلوفاكية والتشيكية والإنجليزية والروسية، كما يتحدث بعض الفرنسية.

وعمل كوبيش كممثل خاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) من 2015 إلى 2018، والممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) من 2011 إلى 2015.

وفي ديسمبر الماضي، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتذاره عن تولي منصب المبعوث الخاص إلى ليبيا.

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “إن الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أنه لن يتمكن من تولي منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا العام المقبل لأسباب شخصية وعائلية وأنه عندما ينتهي دوره الحالي في 31 ديسمبر سوف يستقيل من الأمم المتحدة”.

وأشار دوجاريك إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز ستواصل هذا الدور.

وكان من المقرر أن يُصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قرار تعيين ملادينوف في المنصب الجديد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.