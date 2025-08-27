مجلس الجامعة الأسمرية يخصص ضريبة الجهاد لدعم الصامدين في غزة

أقر مجلس الجامعة الأسمرية في اجتماعه العادي الثامن لعام 2025م التبرع بالقيمة المالية لضريبة الجهاد، التي كانت تُستقطع بنسبة 3% من مرتبات أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين، لدعم أهالي غزة الصامدين.

وجاء القرار اعترافاً بأهمية التضامن مع المرابطين في القطاع المدافعين عن شرف الأمة وأرضها، واعتبار هذا التبرع شكلاً من أشكال أداء فريضة الجهاد. وقرر المجلس:

استقطاع القيمة المالية من مرتبات أعضاء المجلس اعتباراً من سبتمبر 2025م، مع الموافقة الشخصية لكل عضو.

دعوة جميع العاملين بالجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين ومعيدين لتقديم طلبات بالموافقة على الاستقطاع.

تكليف مكتب الشؤون المالية بإعداد نموذج طلب الموافقة على الاستقطاع وإتاحته لجميع العاملين.

دعوة مؤسسات الدولة، وخاصة الجامعات، لمحاكاة تجربة الجامعة ودعم الصامدين في غزة.

إحالة المبالغ المستقطعة إلى حساب حملة زليتن لنصرة الأقصى، لتوزيعها على الأيتام والأرامل والغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب والأغطية والألبسة، وفق تقدير العاملين بالحملة.

تكليف الأساتذة المتخصصين في العلوم الشرعية والتربوية والاجتماعية والسياسية بتوعية العاملين والمجتمع بأهمية هذا التبرع كواجب ديني وأخلاقي وإنساني.

وجاء القرار مستنداً إلى قول الله تعالى: “يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٍ … تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ”.

وأكد المجلس أن هذا القرار يعكس التزام الجامعة بالمسؤولية الدينية والاجتماعية تجاه الصامدين في غزة.