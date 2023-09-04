مجلس الدولة يُدين أية اتصالات مع إسرائيل

عقد المجلس الأعلى للدولة، الأحد، جلسة تشاورية بالعاصمة طرابلس، برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة، وبحضور 48 عضوا.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الجلسة تأتي لمناقشة تداعيات لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، مع وزير خارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين.

وأدان المجلس أية اتصالات مع الكيان الصهيوني على أي مستوى كان، مؤكداً على الثوابت الوطنية وتجريم مثل هذه الاتصالات حسب القوانين السارية.

كما طالب مجلس الدولة بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول هذه القضية وإدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أية إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي.