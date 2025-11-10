«مجلس الشيوخ» ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ مريكا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في تصويت إجرائي حاسم، حزمة من مشاريع القوانين الخاصة بتمويل الحكومة، لتضع حداً لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وصوت 60 سيناتوراً لصالح الحزمة مقابل 40 معارضاً، وهو العدد الدقيق اللازم لاعتمادها، بحسب البث المباشر لموقع الكونغرس الأمريكي.

وتتضمن الحزمة تمويلاً لعمل الكونغرس وخدماته المساندة، ووزارة الزراعة بما يشمل المدفوعات في إطار برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، بالإضافة إلى برامج ومزايا للمحاربين القدامى، ومشروعات بناء تابعة للبنتاغون للسنة المالية 2026. كما تُموَّل بقية أجهزة الحكومة عبر قرار مؤقت بالتمويل يمتد حتى 30 يناير/كانون الثاني 2026.

ويُعيد القرار أيضاً الموظفين الذين بدأ تسريحهم في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن تسبب الإغلاق في إلغاء وتأخير أكثر من 10 آلاف رحلة جوية، وخلق اضطراباً كبيراً في الخدمات الحكومية الحيوية.

وبعد التصويت الإجرائي، من المقرر أن يجري مجلس الشيوخ تصويتاً نهائياً قبل إحالة الحزمة إلى مجلس النواب لاعتمادها، ومن ثم توقيعها من الرئيس دونالد ترامب.

ويُعتبر هذا الإغلاق الحكومي، الذي استمر منذ الأول من أكتوبر، أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، مع تأثيرات واسعة على القطاعات الاقتصادية والخدماتية.