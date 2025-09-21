مجلس النواب ينظّم جلسة حوارية حول «دعم مؤسسات المجتمع المدني»

نظّمت لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني بمجلس النواب، جلسة حوارية بعنوان: “بند المسؤولية المجتمعية ودورها في دعم مؤسسات المجتمع المدني”، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب، وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية والأكاديمية وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وشهدت الجلسة حضور رئيس اللجنة النائب جلال الشويهدي، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة انتصار عبود، إلى جانب رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني محمود البرعصي، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون – جامعة بنغازي، وعدد من الخبراء وممثلي النقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتناولت الجلسة الحوارية عدة محاور، أبرزها:

* واقع وآفاق تمويل منظمات المجتمع المدني

* الإطار التشريعي المنظّم لعملية التمويل

* تأثير التشريعات الحالية على فعالية وأداء المجتمع المدني

وفي كلمته، أكد رئيس لجنة الإعلام والثقافة أن هذه الجلسة تهدف إلى تبادل الرؤى حول أهمية المسؤولية المجتمعية في دعم العمل المدني، مشددًا على أن منظمات المجتمع المدني تُعد شريكًا أساسيًا في بناء الدولة وتعزيز العدالة الاجتماعية، كما أنها داعم محوري للتنمية المستدامة.

وأضاف أن اللجنة تحرص على رعاية مثل هذه المبادرات التي تعزز ثقافة المشاركة المجتمعية، وتفتح المجال للتكامل بين الجهات الرسمية وغير الرسمية بما يخدم المصلحة العامة.

واختتمت الجلسة بعدد من التوصيات، من أبرزها:

* تكليف مفوضية المجتمع المدني بالتنسيق مع عدد من المنظمات لإعداد دراسات متخصصة

* تنظيم ورش عمل وحواريات موسعة حول الموضوع

* اقتراح تشكيل لجنة فنية تحت إشراف المفوضية لإعداد مقترح تشريعي يُقدَّم لمجلس النواب