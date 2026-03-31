مجلس النواب: ليبيا ليست مسرحاً لتصفية الحسابات الدولية

أصدر فوزي الطاهر النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026م (12 شوال 1446هـ)، بيانًا رسميًا يوضح فيه موقف ليبيا الوطني تجاه سيادة الدولة ورفض أي تدخلات خارجية.

وأكد النويري في بيانه أن حماية مؤسسات الدولة وسياستها ليست خيارًا سياسيًا، بل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع دون استثناء، مشددًا على عدم قبول أي تدخل خارجي أو فتح قنوات موازية خارج الإطار الرسمي، أو المساس باستقلالية المؤسسات السيادية تحت أي غطاء.

وأشار البيان إلى أن ليبيا ليست مساحة لتصفية الحسابات الدولية، ولا مجال لإعادة إنتاج الوصاية بأشكال جديدة، وأن أي مسار يتجاوز الإرادة الوطنية أو يفرض وقائع خارج الإطار الشرعي مرفوض، وسيتم مواجهته بكل الوسائل القانونية والسياسية.

كما أكد النويري أن الدولة الليبية ذات سيادة كاملة، وأن قراراتها لا تُصنع إلا داخليًا بإرادة أبنائها، مشددًا على أن أي تدخل من البعثات أو السفارات الأجنبية أو محاولات فرض ترتيبات خارج الإطار القانوني يشكل انتهاكًا للسيادة الوطنية ويفتح باب الفوضى الاقتصادية والسياسية.

وأوضح البيان أن المحاولات غير المنظمة للتواصل بين ممثلي جهات أجنبية ومسؤولي المؤسسات السيادية خارج القنوات الدبلوماسية الرسمية مرفوضة، وتضع علامات استفهام حول أهدافها.

كما أشار إلى أن أي تدخل سياسي أو ضغط خارجي على المصرف المركزي أو المؤسسات السيادية يمثل انحرافًا خطيرًا عن طبيعة الدولة كمؤسسة سيادية مستقلة.

واختتم النويري بيانه بتأكيد دعوته لكافة القوى الوطنية والمؤسسات الرسمية للتوحد حول مبدأ سيادة الدولة والحفاظ على القرار الوطني المستقل، مؤكدًا رفض التردد أو المساومة أو أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا.