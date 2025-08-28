مجلس النواب يبحث مع رئيس ديوان المحاسبة تطوير الرقابة المالية

عقد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب، زايد هدية، اليوم الخميس اجتماعاً عبر الاتصال المرئي المباشر مع رئيس ديوان المحاسبة للمنطقة الغربية، السيد خالد شكشك، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالرقابة المالية وإدارة المال العام.

وشملت محاور الاجتماع التشريعات والقوانين المنظمة لعمل ديوان المحاسبة وسبل تطويرها لضمان استقلالية الديوان وفعالية دوره في الرقابة على المال العام.

كما تم بحث آليات إقفال الحساب الختامي للدولة، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية والشفافية في إعداد التقارير المالية.

وناقش الجانبان أيضاً تعزيز التعاون بين الأجهزة الرقابية والجهات التنفيذية لضمان تكامل الأدوار وتحقيق الحوكمة الرشيدة، مؤكّدين على أهمية دعم ديوان المحاسبة بالتشريعات اللازمة التي تمكّنه من أداء مهامه بكفاءة وتسهيل مهام عمله.

وشدّد زايد هدية على الدور الرقابي الذي يقوم به الديوان في متابعة أداء المؤسسات العامة، وعلى ضرورة التزام الجهات التنفيذية بالتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية لضمان فعالية الرقابة والمساءلة.

من جانبه، أعرب رئيس ديوان المحاسبة عن تقديره لهذا اللقاء البنّاء، مؤكداً حرص الديوان على مواصلة دوره في تعزيز الرقابة المالية وضمان الشفافية في إدارة المال العام.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع تصور متكامل لإقفال الحسابات الختامية بما يضمن الشفافية والمساءلة، وحث وزارة المالية على تقديم الحساب الختامي لديوان المحاسبة في الوقت المحدد.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الرقابية والتشريعية لضمان فعالية الرقابة المالية وتحقيق الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد العامة.