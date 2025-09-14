مجلس النواب يبحث مع وفد الصيادلة العرب ملفات «التدريب والتخصصات الصيدلية»

عقد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور نصر الدين مهني، اجتماعاً موسعاً مع عدد من المسؤولين والخبراء في قطاع الصيدلة على المستوى العربي، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب.

وحضر الاجتماع كل من:

الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب، منسق البورد الصيدلي العربي، رئيس هيئة العلماء والخبراء العرب أ.د علي محمد الفايدي

رئيس اتحاد الصيادلة العرب، نائب وزير هيئة الشراء الموحد والإمداد الطبي بجمهورية مصر العربية لواء د. طارق عبد الرحمن

رئيس المجلس العلمي العام بالمجلس العربي للتخصصات الصيدلية، نائب رئيس المجلس الصحي المصري أ.د أسامة بداري

نائب رئيس المجلس العلمي العام بالمجلس العربي للتخصصات الصيدلية أ.د أيمن نور الدين

عضو المجلس العلمي العام للبورد الصيدلي العربي أ.د عبدالرحيم مراد

عضو مجلس التخصصات الطبية الليبي د. هدى الواعر

وعضو نقابة الصيادلة الليبية د. رضية عبدالعزيز الرجباني

وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع الصحية والتنظيمية، من بينها برامج التدريب للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وأهمية التخصصات الصيدلية في دعم الرعاية الصحية الأولية.

كما تم التطرق إلى ملفات التعاون العلمي والتنسيق الإقليمي لتطوير الأداء المهني والارتقاء بالقطاع الصحي في ليبيا والمنطقة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التواصل والتكامل بين المؤسسات الصحية العربية، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم القطاع الصحي الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.