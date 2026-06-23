مجلس النواب يحتفي بنجاح تنظيم «المؤتمر البرلماني» الآسيوي الإفريقي

أعرب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة عن بالغ شكره وتقديره لرئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، بمناسبة النجاح الذي تحقق في تنظيم فعاليات المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، الذي استضافته مدينة بنغازي، مشيداً بالدور الذي اضطلع به في الإشراف والمتابعة المباشرة لمختلف مراحل الإعداد والتنظيم لهذا الحدث البرلماني الدولي.

وأوضح دومة أن نجاح المؤتمر جاء نتيجة جهود تنظيمية وإدارية متواصلة، مثنياً على الدور القيادي لرئيس ديوان مجلس النواب وحرصه المستمر على إنجاز جميع الترتيبات المتعلقة بالمؤتمر وفق أعلى مستويات الجاهزية والتنسيق.

كما وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عبر رئيس الديوان، الشكر والتقدير إلى مدراء الإدارات العامة وكافة موظفي ديوان مجلس النواب، تقديراً للجهود التي بذلوها خلال التحضير للمؤتمر ومواكبة أعماله، معرباً عن اعتزازه بما قدمه فريق العمل من أداء مهني ساهم في إنجاح الفعالية.

وأشاد دومة بما وصفه بالاحترافية العالية التي أظهرها العاملون في الديوان خلال تقديم أعمال المساندة الفنية والإدارية للأمانة العامة للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، إلى جانب كفاءتهم في إدارة ملفات الدعم اللوجستي والتجهيزات المصاحبة للمؤتمر.

وأكد أن النجاح التنظيمي الذي تحقق، والمظهر الحضاري الذي ظهرت به ليبيا أمام الوفود البرلمانية والدولية المشاركة، يعكسان حجم الجهود المبذولة من قبل رئاسة الديوان والموظفين، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة العمل الجماعي وروح المسؤولية والحرص على تقديم صورة تليق بالمؤسسة التشريعية الليبية.

وأضاف أن جميع القائمين على هذا العمل محل تقدير واعتزاز، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة هذا المستوى من الأداء والعطاء بما يخدم مجلس النواب ويسهم في دعم مكانة ليبيا على الساحة البرلمانية الدولية.

ويُعد المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي من الفعاليات البرلمانية الدولية التي تجمع ممثلين عن عدد من البرلمانات والمؤسسات التشريعية، بهدف تعزيز التعاون والحوار وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.