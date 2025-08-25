مجلس النواب يدعو الصحفيين للتواصل عبر قنواته الرسمية

أعلن المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب دعوته للصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية للتواصل عبر صفحته الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي: info@mcpp.gov.ly، في إطار تنظيم وتطوير آلية التغطية الإعلامية الخاصة برئيس مجلس النواب.

وأشار المركز إلى أن هذه الخطوة تهدف لإنشاء غرفة إعلامية متخصصة توفر التغطية الإخبارية لأنشطة رئيس المجلس، وتزوّد وسائل الإعلام بالمواد الإعلامية والبيانات الرسمية عالية الجودة، بالإضافة إلى التصريحات الصحفية المعتمدة.

ودعا المركز الصحفيين الراغبين في الانضمام إلى إرسال بياناتهم التي تشمل الاسم الكامل، الصفة أو المسمى الوظيفي، اسم وسيلة الإعلام أو “مستقل” في حال العمل الفردي، ورقم الهاتف للتواصل، مؤكداً حرصه على تسهيل مهمة الصحفيين وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية لضمان نقل الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية بدقة وشفافية.