مجلس النواب يشارك بأعمال «لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة» في جاكرتا

شاركت عضو مجلس النواب عائشة شلابي، في الاجتماع الحادي عشر للجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة، وذلك ضمن أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتناول الاجتماع عدداً من القضايا المهمة المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها التنسيق بين مجالس الدول الأعضاء في المنظمة على الصعيدين الدولي والإقليمي بشأن قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز دور المرأة في مسارات التنمية الشاملة.

كما جددت اللجنة في اجتماعها التأكيد على التضامن مع المرأة الفلسطينية، وبحثت آليات حماية النساء والأطفال المسلمين في مناطق الاحتلال أو النزاع. وشمل النقاش كذلك دور البرلمانات الإسلامية في تعزيز خدمات الصحة الأساسية في الدول الأعضاء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين دول منظمة التعاون الإسلامي وتوحيد المواقف في القضايا ذات الطابع الإنساني والاجتماعي.