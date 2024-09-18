مجلس النواب يشارك باجتماعات حول الأمن الغذائي في أفريقيا

شارك عضو مجلس النواب- عضو لجنة الزراعة والاقتصاد الريفي بالبرلمان الأفريقي يوسف الفاخري، في اجتماعات اللجنة لتنفيذ تطبيق القانون النموذجي بشأن الأمن الغذائي في أفريقيا.

وناقشت اللجنة “وضع خطة نموذجية مع الشركاء الرئيسيين مثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، لتنفيذ هذا القانون الذي سيُساهم هذا في تعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة”.

يذكر أن الاجتماع عقد بمدينة ميدراند بجنوب أفريقيا، على هامش جلسات البرلمان الأفريقي السادس في دورته الثالثة،

وكان القانون النموذجي بشأن الأمن الغذائي في أفريقيا، خضع لمشاورات مستفيضة على المستوى الإقليمي، شملت شمال وجنوب وشرق ووسط وغرب أفريقيا، وقد تم اعتماده في جلسة البرلمان الافريقي في دورته العادية خلال شهر مايو الماضي، ليصبح قانون ملزم لكل الدول الأعضاء.