مجلس النواب يشارك بمؤتمر «اتحاد مجالس الدول الإسلامية» في جاكرتا

شارك وفد مجلس النواب برئاسة عضو المجلس الدكتور طارق الجروشي، وضم الأعضاء علي كشير، إبراهيم الهادي، عبد القادر هيبة، وعائشة شلابي، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وتضمن جدول أعمال الدورة انتخاب نواب الرئيس عن المجموعتين العربية والإفريقية، اعتماد تقرير الأمين العام للاتحاد، ودراسة تقارير اللجان الدائمة، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع القرارات الصادرة عن مؤتمر البرلمانيات المسلمات، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة القادمة لمؤتمر الاتحاد، واعتماد التقرير الختامي للدورة.

وخلال كلمته في المؤتمر، أكد رئيس الوفد الدكتور طارق الجروشي على أهمية هذه الدورة في تفعيل دور الاتحاد وتعزيز حضوره الدولي، معتبرًا أن المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول الاتحاد لمواجهة التحديات المشتركة. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب التزامًا عمليًا يعزز من مكانة الاتحاد كمنصة فاعلة تؤثر في المشهد الدولي.

كما شدد الجروشي على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة الأولويات، مؤكداً على ضرورة موقف موحد لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى المسؤولية المشتركة لتعزيز التضامن الدولي والعمل على المستويات الدبلوماسية والسياسية لضمان تحقيق العدالة. وأكد في الوقت ذاته التزام ليبيا بقضايا الأمة الإسلامية.

وجرى خلال المؤتمر انتخاب عضو مجلس النواب علي كشير نائبًا لرئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء عن المجموعة العربية، كما انتُخب عضو المجلس إبراهيم الهادي لعضوية لجنة الشؤون الثقافية والقانونية بالاتحاد.

واختتمت أعمال المؤتمر التي انطلقت في الثاني عشر من مايو، اليوم الخميس في جاكرتا.