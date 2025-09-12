مجلس النواب يشارك بمنتدى «الاتحاد البرلماني الدولي للشباب» في بيرو

شارك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، في أعمال المنتدى الحادي عشر للشباب البرلمانيين التابع للاتحاد البرلماني الدولي، والذي انعقد في العاصمة البيروفية ليما.

وتناول المنتدى عدداً من المحاور المهمة، من أبرزها دور الشباب في التشريع، وضرورة إشراكهم في العملية السياسية وصنع القرار، إلى جانب تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبناء مجتمعات أكثر شمولية واستدامة.

كما ناقش المشاركون التحديات العالمية التي تواجه الأجيال الشابة، وسُبل تعزيز التعاون البرلماني الدولي لمواجهتها، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الشباب في مستقبل السياسات العامة.