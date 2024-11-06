مجلس النواب يشارك بندوة عالمية حول استخدام التكنولوجيا الرقمية بالبرلمانات

شارك نائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين، عبر الاتصال المرئي المباشر في ندوة حول استخدام التكنولوجيا الرقمية في البرلمانات التي نظمها مركز الابتكار في البرلمان التابع للاتحاد البرلماني الدولي.

وناقشت الندوة “النتائج الرئيسية لتقرير البرلمان الالكتروني العالمي لعام 2024.م التي كان من ضمنها الذكاء الاصطناعي والحوسبة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأوضح نائب رئيس ديوان مجلس النواب خلال مداخلة له في الندوة “بأن كافة البرلمانات تعمل على التحول الرقمي، مشيراً إلى أن جائحة كورونا بينت أهمية التحول الرقمي للدول مع مراعاة البُعد المعرفي والثقافي والتوعية الاجتماعية خلال التحول الرقمي”.

الجدير بالذكر بأن هذه الندوة “تأتي من ضمن سلسلة الندوات التي عقدها المركز حول التحول الرقمي في البرلمانات”.