مجلس النواب يشارك في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي

شارك عضوا مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الإفريقي، يوسف الفاخري ، وعبدالقادر يحيي، في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي في دورته الرابعة للرلمان السادس المنعقدة بجمهورية جنوب إفريقيا.

وتم خلال هذه الجلسة مناقشة اعتماد الخطة الاستراتيجية للبرلمان الإفريقي خلال الفترة (2024 – 2028) وبعد مناقشة ومداولة هذا البند اعتمد البرلمان الإفريقي الخطة الاستراتيجية التي تُعد خارطة طريق لعمل البرلمان خلال الأعوام القادمة للمساهمة في معالجة كل التحديات التي تواجه القارة الإفريقية و تعزيز القرارات التي تصدر عن طريق الاتحاد الإفريقي فيما يخص التنمية و التطوير بكل أقاليم القارة الإفريقية.

كما شهدت الجلسة مناقشة انتخاب منصب النائب الأول لمكتب رئاسة البرلمان الإفريقي والذي هو مخصص لإقليم دول شمال إفريقيا واعتمدت مجموعة دول شمال افريقيا في اجتماع سابق اختيار دولة موريتانيا لشغل هذا المنصب.

رئيس مجلس إدارة جامعة إفريقيا الأهلية يكرم رئيس ديوان مجلس النواب

كرم رئيس مجلس إدارة جامعة إفريقيا الأهلية الدكتور سليمان الغويل، رئيس ديوان مجلس النوابعبدالله المصري الفضيل، تقديراً لجهوده الوطنية خاصةً في مجال دعم البحث العلمي.

كما جاء التكريم، تقديرا لاستضافة ديوان مجلس النواب لاحتفالية اليوم العالمي للقانون الذي تم تنظيمها في شهر سبتمبر المنصرم بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي بالتعاون مع جامعة افريقيا الأهلية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس وعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والأجهزة الأمنية ولفيف من أساتذة الجامعات والمستشارين والقانونيين.

هذا وشهد إحياء اليوم العالمي للقانون تقديم عدد من الورقات البحثية في مجال القانون ودوره في التنمية والاستقرار وتفعيل القانون وتحقيق الأمن وضبط النظام العام.