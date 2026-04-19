مجلس النواب يعرض تجربته في «الشفافية والحوكمة المؤسسية»

يواصل رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، مشاركته في أعمال اجتماع جمعية الأمناء العامين في البرلمانات الوطنية، المنعقد ضمن فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بمرافقة مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب، أشرف الدوس.

وشهد اليوم الثاني من الاجتماعات سلسلة من المداخلات والنقاشات بين المشاركين من مختلف البرلمانات الوطنية، حيث قدّم رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، مداخلة استعرض خلالها آلية عمل رئاسة ديوان مجلس النواب الليبي، بوصفه الأمانة العامة للمجلس.

وأوضح أن هذه الآلية تعزز مبادئ الشفافية والرقابة المؤسسية، وتكرّس مبدأ المؤسسية من خلال ضمان استمرارية العمل التنظيمي وتوفير بيئة مستقرة وفعالة تسهم في دعم الأداء التشريعي والرقابي داخل المجلس.

وأضاف أن وضوح الاختصاصات وتحديدها بدقة يرفع من كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، كما يسهم في بناء جهاز إداري قوي يدعم العمل التشريعي والرقابي.

وأشار إلى أن اعتماد هذه المنهجية أسهم في ترسيخ مؤسسة إدارية متينة قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية والدولية، والتعامل مع التحديات بكفاءة، بما يعكس صورة إيجابية عن العمل البرلماني، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات التشريعية.

وشهد الاجتماع أيضاً تقديم عروض متخصصة حول آليات العمل عن بُعد لموظفي البرلمانات، إضافة إلى شروحات قدّمتها عدد من البرلمانات المشاركة حول المشاركة العامة وآليات الرقابة البرلمانية.