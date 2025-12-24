مجلس النواب يعزي بوفاة «الحداد» ومرافقيه

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بيان تعزية في وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الذي توفي إثر حادث سقوط طائرته يوم 23 ديسمبر 2025.

كما شمل البيان تقديم التعازي للفريق فيتوري اغريبيل، أحد أعضاء لجنة (55) العسكرية المشتركة، ولعدد من رفاقهم في المؤسسة العسكرية الذين قضوا في الحادث ذاته.

وأكد صالح في بيانه الصادر من مدينة القبة، أن هذه الفاجعة تمثل خسارة كبيرة للمؤسسة العسكرية والوطن، سائلاً الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتوفي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، إثر حادث أليم تعرّضت له طائرة خاصة كانت تقلّه ومرافقيه أثناء عودتهم من رحلة رسمية من مدينة أنقرة التركية إلى العاصمة طرابلس.