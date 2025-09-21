مجلس النواب يعقد اجتماعاً افتراضياً لتفعيل «مؤشرات الديمقراطية»

تنفيذاً لتوجيهات رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، عقد ديوان المجلس اجتماعاً عبر الاتصال المرئي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاقية التعاون الموقعة مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل الماضي بالعاصمة الأوزبكية طشقند.

وشارك في الاجتماع من جانب ديوان مجلس النواب كل من مستشار الشؤون البرلمانية أحمد الحشاش، ومدير مكتب التدريب والتطوير المكلف أحمد الأوجلي، إلى جانب مدير إدارة الشؤون القانونية أشرف الدوس وفريق من موظفي الديوان المعنيين بتقييم المؤشرات التشريعية والرقابية.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن مكتب البرامج التدريبية الفنية بالاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى ممثلين عن البرلمان الألباني.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات وخطوات تنفيذ التقييم الذاتي لمؤشرات الديمقراطية، وتوضيح أهداف مجلس النواب في تحسين الأداء التشريعي والرقابي عبر دعم ومساندة الأعضاء في مراحل التشريع والصياغة والرقابة البرلمانية.

كما تم تحديد المعايير اللازمة لإعداد استبيان مؤشرات الديمقراطية ورصدها وتقييمها، مع تحديد المسائل التي تتطلب مذكرات إرشادية للبدء في تنفيذ التمرين.

وشهد اللقاء طرح عدد من التساؤلات والاستفسارات من الجانبين بهدف توحيد المفاهيم وتعزيز التعاون لضمان نجاح التمرين. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات إلى حين استكمال تنفيذ الاستبيان واستخلاص النتائج وإعداد التوصيات اللازمة.

يُذكر أن مؤشرات الديمقراطية تمثل أداة تقييم ذاتي شاملة صُممت لمساعدة البرلمانات على مراجعة ممارساتها وفق المعايير الديمقراطية المعمول بها، ما يسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل التشريعي والرقابي للمجلس.