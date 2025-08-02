مجلس النواب يعقد جلسة رسمية في بنغازي

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية ستُعقد يوم الإثنين المقبل الموافق 4 أغسطس 2025، بمقر المجلس في مدينة بنغازي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة ستُخصص لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2025، بالإضافة إلى مناقشة عدد من بنود جدول أعمال المجلس.

وأشار بليحق إلى أن الدعوة تأتي في إطار مواصلة المجلس أداء مهامه التشريعية والرقابية، مؤكدًا أهمية حضور السادة النواب نظراً لما تتضمنه الجلسة من مواضيع هامة تتعلق بالشأن العام.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسة تأتي بعد دعوة رسمية صادرة عن رئاسة مجلس النواب، صدرت من بنغازي يوم الجمعة 1 أغسطس 2025، الموافق 7 صفر 1447 هـ.