مجلس النواب يناقش توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية وجودة المراكز الصحية

عقدت لجنة مراجعة أوضاع جهاز الإمداد الطبي، برئاسة أ. م الصالحين عبد النبي، اجتماعاً بمقر ديوان مجلس النواب، بحضور أعضاء اللجنة ومسؤولي الجهاز، لمناقشة المشاكل الفنية والإدارية والمالية التي تعيق عمل الجهاز.

وركز الاجتماع على دور الجهاز في متابعة وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية، وتقييم أداء المراكز الصحية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع وحدات غسيل الكلى ومشاكل توفير المعدات والأدوية الخاصة بالأورام والأمراض المزمنة.

وفي الختام، تم الاتفاق على تزويد اللجنة بتقرير مفصل حول المبالغ المالية المستلمة والمصروفة، وكميات الأدوية والمعدات الموردة وتوزيعها.