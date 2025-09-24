مجلس النواب يناقش تحسين جودة الخدمات الصحية في ليبيا

عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور حسن الزرقاء، اجتماعًا مع مجلس إدارة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، يوم أمس الثلاثاء بمقر ديوان مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نشاط الهيئة ودورها الحيوي في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية في ليبيا.

كما تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمل الهيئة، بالإضافة إلى بحث سبل تذليل الصعوبات وتعزيز فاعلية أدائها.

وركز الاجتماع على أهمية تطوير القطاع الصحي وتحقيق أعلى معايير الجودة والاعتماد للمؤسسات الصحية، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.