مجلس النواب ينظم ندوة علمية حول «مرضى الأورام»

نظمت لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب الليبي، يوم الأربعاء، ندوة علمية تحت عنوان “مرضى الأورام بين واقع التشخيص وطرق العلاج”، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة الدكتور حسن الزرقاء، عضوا مجلس النواب عدنان الشعاب وإبراهيم الزغيد، ونائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين، ومستشار الأمن القومي الفريق أول عبدالرازق الناظوري.

كما شارك في الندوة وزير البيئة الدكتور محمد عبد الحفيظ، ووكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالسلام عقيلة، بالإضافة إلى مدير عام المركز الوطني للأورام ببنغازي الدكتور علي الزناتي، وعميد كلية الطب الدكتور فتحي البركي، إلى جانب عدد من الأطباء الاستشاريين ومديري المؤسسات الصحية.

وشهدت الندوة كلمات افتتاحية تناولت ضرورة تحسين التشخيص والعلاج لمرضى الأورام، حيث أكد الدكتور حسن الزرقاء على أهمية الندوة كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز الوعي المجتمعي حول المرض وطرق علاجه.

من جهته، تحدث نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور رسمي بالروين حول دور المجلس في دعم المبادرات الصحية والبحثية في هذا المجال.

كما تضمنت الندوة عدة محاور علمية مهمة، من بينها الوقاية من السرطان، تحسين جودة حياة المرضى، الرعاية المتخصصة متعددة التخصصات، وأثر العلاج الإشعاعي على التغذية، كما تم التطرق إلى أهمية الفحص المبكر لزيادة فرص النجاة من سرطان الرئة.

وفي نهاية الفعالية، تم تكريم مستشار الأمن القومي الفريق أول عبدالرازق الناظوري بدرع العطاء تقديرًا لمساهماته البارزة في دعم مرضى الأورام في ليبيا، وتقديم شهادات شكر لجميع المشاركين تقديرًا لإسهاماتهم القيمة.