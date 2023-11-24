مجلس النواب يُعلن رفضه وتحفظه على دعوة المبعوث الأممي

أعلن مجلس النواب رفضه وتحفظه على دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا للاجتماع لمناقشة الوصول للعملية الانتخابية دون دعوة الحكومة الليبية المُكلفة إلى المشاركة في الاجتماع.

وفي بيان صُدِر اليوم الجمعة، أبدى المجلس تحفظه جملة وتفصيلاً على ما ورد ببيان البعثة الأممية وخاصة عدم احترام البعثة لمخرجات مجلس النواب المتعلقة بالتعديل الدستوري 13 وقرار منح الثقة للحكومة الليبية، وعدم دعوتها للاجتماع رغم أنها الحكومة الشرعية التي منحها مجلس النواب الثقة عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية، بحسب البيان.

وأكد مجلس النواب رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية.

كما أكد المجلس رفضه تكرار التجارب السابقة والتي ثبت عدم نجاعتها في حل الأزمة الليبي وأن لن يقبل بأي مخرجات مكررة لما سبق اتخاذه من قبل البعثة الأممية سابقا.

واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على تمسكه بمبادئه السياسية فيما يتعلق بضرورة احترام إرادة الشعب الليبي وذلك من خلال صناديق الاقتراع وبشفافية تامة بعيداً عن التدخلات والإملاءات الخارجية.