مجلس النواب يُناقش صياغة مشروع وطني

عُقد اليوم الأربعاء، بديوان مجلس النواب المنعقد في طرابلس بالعاصمة، اليوم، اجتماع ضم رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، بحضور رئيس مجلس النواب حمودة سيالة.

وأفاد مكتب الإعلام بمجلس النواب، بأن الاجتماع يأتي لوضع برنامج عمل مشترك لصياغة مشروع وطني يتضمن خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية وإدارة ما تبقى منها، واستشراف مستقبل الدولة الليبية ما بعد الحرب وفق المادة (12) من الاتفاق السياسي.

وناقش الاجتماع آليات التعاون لإعادة تسمية المناصب القيادية للمؤسسات السياسية وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي.

واتفق المجتمعون على استمرار الاجتماعات بينهم بشكل دوري لتحقيق إنجاز فيما طُرِح من قضايا وغيرها من القضايا الواجب التعاون فيها بين المجلسين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.