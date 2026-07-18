مجلس الوزراء يقرّ حزمة «مشروعات تنموية» جديدة في زليتن

أذن مجلس الوزراء بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في مدينة زليتن، ضمن خطة تستهدف تطوير المرافق العامة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل المشروعات قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والأمن، في إطار دعم التنمية المحلية والارتقاء بالواقع الخدمي داخل المدينة.

وفي قطاع التعليم، تتضمن الخطة إنشاء وتجهيز مركز تدريب المرأة، إلى جانب تصميم وتنفيذ مباني عدد من كليات الجامعة الأسمرية، تشمل كلية الطب البشري، وتقنية المعلومات، والآداب، والهندسة، والصيدلة.

كما تشمل المشروعات إنشاء مدرج تعليمي بكلية الاقتصاد، وتأثيث وتجهيز المدرج الرئيسي للجامعة الأسمرية، إضافة إلى إنشاء مبنى ثانوية الأسمري الدينية للبنات.

وفي القطاع الصحي، أقر مجلس الوزراء مشروعات لإنشاء مركز متخصص لعلاج وغسيل الكلى، وتطوير مستشفى كعام القروي، وصيانة واستكمال المركز الصحي القزاحية، إلى جانب تطوير مجمع عيادات القصبة.

أما في مجال البنية التحتية، فتتضمن الخطة تنفيذ مشروعات لازدواج عدد من الطرق الرئيسية، من بينها ازدواج طريق مدخل كعام الرابط بين الطريق الساحلي وطريق الكرمة بطول 5 كيلومترات.

كما تشمل ازدواج طريق بوابة الدافنية بطول 27 كيلومترًا، وازدواج طريق مدخل كعام الرابط بين الطريق الساحلي والمنطقة الصناعية بطول 25 كيلومترًا، إضافة إلى تنفيذ عدد من مشروعات الطرق الأخرى داخل بلدية زليتن.

وفي ملف المياه، تتضمن المشروعات تنفيذ خمسة آبار بعمق 350 مترًا، وإنشاء خزان مياه لدعم منظومة الإمداد المائي وتحسين استقرار الخدمة داخل المدينة.

وفي الجانب الأمني، تشمل الحزمة التنموية إنشاء وتجهيز مبنى قسم البحث الجنائي، وإنشاء وتجهيز مبنى قسم شرطة النجدة، بهدف دعم المرافق الأمنية وتعزيز قدراتها التشغيلية.

وأكدت الحكومة أن هذه المشروعات تأتي ضمن توجه لدعم التنمية المحلية وتحسين البنية التحتية، بما يساهم في رفع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مدينة زليتن.

هذا وتعد مدينة زليتن من المدن الليبية ذات الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي والخدمي، ما يجعل تطوير مرافقها الأساسية من الملفات المهمة لتحسين الخدمات العامة.

وتتركز خطط التنمية المحلية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة على دعم قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق، باعتبارها من أكثر القطاعات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين.