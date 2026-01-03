مجموعة «حنظلة» تكشف دعم وزيرة إسرائيلية سابقة للحرب على إيران

نشرت مجموعة قرصنة مرتبطة بإيران وتعرف باسم “حنظلة” اليوم السبت رسائل نصية قالت إنها تعود لوزيرة الداخلية الإسرائيلية السابقة أييلت شاكيد، تتعلق بالحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران في يونيو الماضي.

وأظهرت الرسائل، بحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، شاكيد وهي تعبر عن دعمها للحرب وتصفها بأنها “من أجل العالم بأسره”، خلال محادثة مع شخص لم يُكشف عن هويته.

وأوضحت مجموعة “حنظلة” على منصة إكس أن الرسائل تشير إلى محاولات شاكيد تنسيق هجوم يستهدف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، عبر قنوات غير رسمية، دون أن تصدر الوزيرة أي تعليق رسمي حول صحة التسريبات أو الاتهامات الواردة فيها.

وتأتي هذه التسريبات في وقت يشهد تصعيدًا مستمرًا بين إيران وإسرائيل، بعد حرب الأيام الاثني عشر في يونيو، التي تخللتها ضربات متبادلة وتهديدات متصاعدة بين الجانبين، وسط تحذيرات إقليمية ودولية من احتمال تجدد النزاع.

وخلال الحرب، اتهمت طهران إسرائيل بالوقوف خلف عمليات عسكرية وأمنية استهدفت مصالحها وشخصيات قيادية، فيما بررت تل أبيب تحركاتها بأنها جزء من مواجهة ما تصفه بـ”التهديد الإيراني الإقليمي”.

وتعد مجموعة “حنظلة” واحدة من عدة مجموعات قرصنة تقول إسرائيل ودول غربية إنها مرتبطة بإيران، وقد نسبت إليها سابقًا هجمات إلكترونية وتسريبات استهدفت شخصيات ومؤسسات إسرائيلية، ما يعكس بروز الحرب السيبرانية كأداة استراتيجية في النزاع الإقليمي المستمر.

وتثير الرسائل المنسوبة لشاكيد، في حال ثبوت صحتها، تساؤلات عن الأدوار السياسية غير المعلنة خلال الحرب وحدود التنسيق خارج القنوات الرسمية في أوقات التصعيد العسكري، ما قد يعقد جهود التهدئة المستقبلية بين الطرفين.