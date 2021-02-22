مجموعة من لاجئي الروهينغا انجرف قاربهم قرب بنغلاديش

مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين دعت اليوم الاثنين إلى تحرك فوري لإنقاذ مجموعة من اللاجئين الروهينغا انجرف بهم قارب في بحر أندامان دون طعام أو شراب، ويعاني كثير منهم من المرض والجفاف الحاد.

ووفقا لرويترز قالت المفوضية إنها تدرك أن بعض الركاب لقوا حتفهم، وإن عدد الوفيات ارتفع في مطلع الأسبوع على متن القارب الذي غادر منطقة كوكس بازار الساحلية في بنغلادش منذ حوالي 10 أيام قبل أن يتعطل محركه.

وأضافت في بيان “في غياب معلومات دقيقة عن موقع اللاجئين، أبلغنا السلطات في البلدان المعنية بتلك التقارير وناشدناها المساعدة سريعا”.

وأفاد البيان “من الضروري التحرك فورا لإنقاذ الأرواح ومنع تفاقم المأساة” وعرضت دعم الحكومات بتوفير مساعدات إنسانية وإجراءات حجر صحي لمن يتم إنقاذهم.

وقال مسؤول كبير في حرس السواحل الهندي إنه تم رصد القارب وإن تقارير أفادت بأنه في أمان، لكن لا يعرف بعد شيء عن أوضاع الركاب.

وفي سياق متصل،فر مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة من حملة دامية لقوات الأمن في ميانمار في 2017 وتدفقوا على بنجلادش المجاورة حيث يعيش قرابة مليون في ظروف سيئة بمخيمات للاجئين.