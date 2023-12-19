محافظ المصرف المركزي يستعرض استخدامات النقد الأجنبي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير رفقة نائبه مرعي البرعصي، اجتماعاً مع عدد من إدارات المصرف وبعض المستشارين.

وتم خلال الاجتماع متابعة ملف الإنفاق والإيراد للعام 2023 والاستعداد لميزانية العام 2024 واستعراض استخدامات النقد الأجنبي بما يحقق رؤية مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومستجدات الدفع الإلكتروني، والنظر في تطوير البيانات والتقارير التي يصدرها المصرف المركزي بهدف الرفع من معدلات الإفصاح والشفافية.