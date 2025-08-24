ورشفانة تحت الطوق الأمني بعد هجوم مسلح استهدف معمر الضاوي

شهدت منطقة ورشفانة، فجر الأحد، حادثة أمنية خطيرة تمثّلت في محاولة اغتيال آمر كتيبة 55 مشاة، معمر الضاوي، أسفرت عن مقتل أحد مرافقيه على الفور، فيما قُتل عدد من المهاجمين خلال تبادل لإطلاق النار، وأُلقي القبض على آخرين بينهم عناصر من جنسيات إفريقية.

وأكدت مصادر أمنية أن قوات الكتيبة نفّذت انتشارًا واسعًا في محيط المنطقة عقب الحادثة، وشرعت في عمليات تمشيط لتعقّب المتورطين وضبط أي مجموعات مسلحة تهدّد الاستقرار المحلي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات الأمنية في ورشفانة، حيث تشدد الأجهزة الأمنية على ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية لقطع الطريق أمام أي محاولات تستهدف زعزعة الأمن في المنطقة.