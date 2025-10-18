محفظة ليبيا أفريقيا تشارك في منتدى النقل بالمغرب

شاركت محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار كضيف شرف في الدورة الثانية للمنتدى والمعرض الدولي للنقل والتنقل واللوجستيك (LOGITERRE 2025)، الذي يُقام بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وترأس وفد المحفظة المشارك رئيس مجلس الإدارة مصطفى أبوفناس، بمشاركة وكيل وزارة المواصلات الليبية فضل الله راف الله، وعدد من الأعضاء المرافقين، وجاءت المشاركة بدعوة رسمية من الاتحاد الإفريقي للنقل واللوجستيك، الجهة المنظمة للحدث، تقديرًا لدور المحفظة ومكانتها كإحدى المؤسسات الاستثمارية الإفريقية الفاعلة في مجالات التنمية والتكامل الاقتصادي.

وألقى مصطفى أبوفناس كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها أن مثل هذه المنتديات تمثل جسورًا حقيقية لبناء شراكات تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، وتستند إلى رؤية تنموية مشتركة نحو مستقبل أكثر استدامة واستثمار مسؤول يعود بالنفع على شعوب القارة.

كما شاركت المحفظة في مناقشات المنتدى المتعلقة بالربط الإقليمي والاستراتيجيات اللوجستية المشتركة، وقدّمت بالتعاون مع وفد وزارة المواصلات الليبية عرضًا تعريفيًا حول مشروع “ليبيا أفريقيا لممرات العبور”، الذي يهدف إلى تعزيز الربط البري بين شمال ليبيا وعمق القارة الإفريقية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والنقل وتحفيز الاستثمارات البينية.

وحظي المشروع باهتمام خاص من وزير النقل واللوجستيك المغربي، الذي أشاد بأهميته الاستراتيجية على المستويين الليبي والإفريقي، باعتباره خطوة عملية نحو بناء شبكة نقل إفريقية متكاملة تدعم التنمية المستدامة.

ويعكس حضور محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار في هذا الحدث الدولي حرصها على التواجد الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز دور ليبيا كشريك في مسيرة التكامل الاقتصادي واللوجستي الإفريقي.