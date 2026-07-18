تطور مفاجئ بملف هجوم بنغازي.. محكمة أمريكية تلغي حكم السجن بحق «أبو ختالة»

ألغت محكمة استئناف أمريكية حكم السجن الصادر بحق الليبي أحمد أبو ختالة،المدان بجرائم إرهاب على خلفية هجوم بنغازي عام 2012، معتبرة أن العقوبة البالغة 28 عامًا لا تعكس خطورة الجرائم المرتبطة بهجمات عام 2012 على منشآت أمريكية في مدينة بنغازي الليبية.

وقضت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا بإعادة القضية إلى المحكمة الاتحادية في واشنطن العاصمة لإعادة إصدار الحكم، بعد اعتبار العقوبة السابقة مخففة بشكل غير معقول.

وكان القاضي الاتحادي كريستوفر كوبر قد أصدر عام 2024 حكمًا بسجن أبو ختالة لمدة 28 عامًا، بعدما سبق أن حكم عليه قاضي المحكمة الاتحادية في عام 2018 بالسجن لمدة 22 عامًا، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الحكم قبل أربع سنوات واعتبرته عقوبة مخففة بشكل صادم مقارنة بالظروف المرتبطة بالقضية.

وقالت لجنة محكمة الاستئناف إن حكم السجن لمدة 28 عامًا لا يعكس خطورة الجرائم التي أدين بها أبو ختالة، مشيرة إلى أن العقوبة لا تتناسب مع حجم الأفعال المنسوبة إليه.

وألقي القبض على أحمد أبو ختالة عام 2014، وأدين بعد محاكمة جرت عام 2017 بعدة تهم مرتبطة بالإرهاب، بينما برأته هيئة المحلفين من تهمة القتل العمد.ليبيا وأمريكا

وترتبط القضية بالهجوم الذي وقع عام 2012 على مجمعات أمريكية في بنغازي، وأسفر عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين.

هذا وتعود قضية هجمات بنغازي إلى سبتمبر 2012، عندما تعرضت منشآت أمريكية في المدينة لهجوم أدى إلى مقتل السفير الأمريكي كريس ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين.

وأثارت الحادثة جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة حول المسؤولية الأمنية والسياسية، قبل أن تبدأ السلطات الأمريكية عملية اعتقال أحمد أبو ختالة ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.