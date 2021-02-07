محكمة روسية تُدين رجلا «لا يسمع ولا يتكلم» بتهمة الهتاف بشعارات مُعارضة

محكمة روسية فرضت على رجل يتحدث بلغة الإشارة دفع غرامة مالية، بعد إدانته بتهمة “الهتاف بشعارات معارضة” خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد نظام الرئيس فلاديمير بوتن.

وذكرت صحيفة محلية روسية أن يفغيني أغافونوف الذي أدين بالمشاركة في تجمع غير مصرح له “ردد شعارات مع مشاركين آخرين خلال الاحتجاجات”.

لكن منظمة “أبولوجي بروتيست” الحقوقية قالت إن الرجل لم يكن على علم بالاحتجاجات، وأضافت “عندما رأى مواطنين آخرين يحتجزون، أشار إلى الشرطة بأنه لا يسمع”.

ووفق ما ذكرت قناة “الحرة” عن المنظمة أن الرجل اعتقل لـ9 ساعات دون مترجم للغة الإشارة، ومن دون أن يعرف حقوقه.

ومع ذلك، أدانت محكمة كراسنوسيلسكي الجزئية الرجل وغرمته 5 آلاف روبل ( 67 دولار).

وفي سياق متصل، تكتظ سجون موسكو وعدة مدن روسية بالمعتقلين الذين احتجزوا خلال احتجاجات واسعة مؤيدة للمعارض الموقوف أليكسي نافالني. وقد أثار تعامل الحكومة الروسية مع معارضيها انتقادات دولية واسعة.