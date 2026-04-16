بعد 4 سنوات من الجريمة.. محكمة مصراتة تصدر حكم «الإعدام»

أعلنت النيابة العامة صدور حكم من محكمة جنايات مصراتة يقضي بالإعدام على المتهم ط.م.ا.ط، على خلفية ارتكابه جريمة قتل عمد راح ضحيتها المجني عليهما إبراهيم مصباح علي زويتة وعلي أحمد امحمد بازينة، في واقعة تعود إلى عام 2020.

وأوضحت النيابة العامة أنها أقامت الدعوى العمومية ضد المتهم بتهمة القتل العمد، وقدمت خلال جلسات المحاكمة الأدلة والشهادات التي أثبتت إدانته في الواقعة.

وبعد استكمال إجراءات التقاضي، واصلت المحكمة نظر القضية في جلساتها الأخيرة، قبل أن تصدر حكمها القاضي بإدانة المتهم وإنزال عقوبة الإعدام قصاصًا وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي استمر منذ وقوع الجريمة، حيث جرى خلاله فحص الأدلة والاستماع إلى الشهود ومرافعات النيابة والدفاع، قبل الوصول إلى الحكم النهائي.

وتؤكد النيابة العامة أن هذا الحكم يعكس حرص القضاء على تطبيق القانون والقصاص في الجرائم الجسيمة، بما يضمن حماية حقوق الضحايا وترسيخ مبدأ العدالة.