محلس النواب يشارك بندوة دولية حول «تنظيم الذكاء الاصطناعي العسكري»

شاركت عضو مجلس النواب وعضو الفريق رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد البرلماني الدولي، “ربيعة أبوراس”، في ندوة دولية نظمتها الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) بعنوان: “تنظيم الذكاء الاصطناعي العسكري: منظور برلماني”، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي بمشاركة خبراء دوليين في مجالات القانون الإنساني والسياسات التقنية والذكاء الاصطناعي.

وفي مداخلتها، ركزت “ربيعة أبوراس” على أهمية الضوابط الأخلاقية والقانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، مع التأكيد على ضرورة إشراك العنصر البشري في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة والموت.

كما استعرضت التجارب السابقة مع الأسلحة الكيميائية لتحديد أطر واضحة للتنظيم والمراقبة.

وأشارت إلى الجهود المبذولة في ليبيا على الصعيدين المؤسسي والتشريعي، بما في ذلك إعداد السياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والحكومية لتطوير قدرات البلاد في هذا المجال.

وطرحت “ربيعة أبوراس” أيضًا مجموعة من الأسئلة العملية على الخبراء الدوليين، تتعلق بمنع انتشار الأسلحة شبه المستقلة بين الفاعلين غير الحكوميين، وضمان سلامة الأنظمة الذكية، وتطوير قواعد لمراقبة وتقييم المخاطر الأخلاقية والبرمجية للذكاء الاصطناعي في مناطق النزاع.

وأكدت في ختام مداخلتها أن هذه الندوة تشكل فرصة هامة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات البرلمانية، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والمدنية على حد سواء.