محمد بن زايد يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا.. بوتين يستقبل المبعوث الأمريكي

يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يوم الخميس زيارة رسمية إلى روسيا، يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة أوجه التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتركز المباحثات على تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بهدف دعم التنمية المستدامة والتعاون المشترك بين الإمارات وروسيا.

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يصل موسكو قبيل انتهاء مهلة السلام مع أوكرانيا

وصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إلى موسكو اليوم الأربعاء، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية رسمية.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في الكرملين، في زيارة تعد الخامسة له إلى روسيا خلال عام 2025، حسبما أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية.

وحضر الاجتماع مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، بحسب مراسلي وكالة “سبوتنيك”.

وتأتي هذه الزيارة قبل أيام من الموعد النهائي الذي حدده البيت الأبيض لروسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وإلا ستواجه موسكو عقوبات اقتصادية صارمة.

وأظهرت لقطات لوكالة “تاس” روسية يتكوف أثناء نزهة صباحية مع كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي، الذي لعب دوراً محورياً في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، وكذلك في المباحثات بين المسؤولين الروس والأميركيين.