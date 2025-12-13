محمد صلاح يقترب من وداع«أنفليد».. تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة برايتون

تتجه الأنظار اليوم السبت نحو ملعب “أنفيلد” لمتابعة مواجهة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي، مع ترقب مشاركة النجم المصري محمد صلاح بعد عودته لقائمة الفريق عقب أزمته الأخيرة مع المدرب أرني سلوت.

وقد غاب صلاح عن مواجهة إنتر ميلان الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، نتيجة تصريحاته الحادة بعد تعادل ليفربول مع ليدز يونايتد 3-3 السبت الماضي، بسبب عدم إشراكه كأساسي، لكنه عاد إلى التدريبات بعد جلسة مصالحة بوساطة زميله فيرجيل فان دايك، ليضمن مكانه في مباراة برايتون رغم أن مشاركته كأساسي لا تزال غير مؤكدة.

ويواجه سلوت نقصًا كبيرًا في الخيارات قبل اللقاء، نتيجة إصابة كودي غاكبو وواتارو إندو وإيقاف كونور برادلي، ما يضطره للاعتماد على تشكيلة محدودة تضم 13 لاعبًا فقط من ذوي الخبرة في الدوري ودوري الأبطال.

ويتوقع أن يبدأ جو غوميز في مركز الظهير الأيمن، مع الثنائي فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي في قلب الدفاع، بينما قد يلعب الهنغاري ميلوش كيركيز كظهير أيسر بعد جلوسه بديلاً أمام إنتر ميلان. في خط الوسط، من المرجح أن يشكل رايان غرافينبيرغ ودومينيك سوبوسلاي العمود الفقري، مع أليكس ماك أليستر أو كيرتيس جونز، بالإضافة إلى فلوريان فيرتز كجناح أو ضمن ثلاثي وسط متوازن.

وفي الهجوم، يبرز هوغو إكيتيكي كخيار أول في ظل احتمال غياب ألكسندر إيساك بسبب الإصابة، خاصة بعد تألقه بتسجيل هدفين أمام ليدز. ويواجه سلوت معضلة تكتيكية بين الاعتماد على نظام 4-4-2 الذي نجح أمام إنتر ميلان أو العودة إلى تشكيل 4-2-3-1 الذي قد يتيح مشاركة صلاح كأساسي.

إذا شارك صلاح اليوم، فستكون هذه آخر مبارياته مع ليفربول هذا العام، قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية في المغرب بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026. كما قد تمثل هذه المباراة ظهوره الأخير في “أنفيلد” بشكل مطلق، وسط تكهنات حول مستقبله وارتباط اسمه بالدوري السعودي للمحترفين.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد برايتون:

الحارس: أليسون

الدفاع: جو غوميز – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – ميلوش كيركيز

الوسط: رايان غرافينبيرغ – أليكس ماك أليستر (كيرتيس جونز) – دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح – هوغو إكيتيكي – فلوريان فيرتز

يُعد محمد صلاح أحد أبرز لاعبي ليفربول على مدى العقد الماضي، وساهم بشكل كبير في نجاحات الفريق محليًا وقاريًا. وتعكس مواجهة برايتون حالة الترقب حول مستقبله، وسط احتمالات انتقاله لدوريات جديدة، بينما يسعى ليفربول لإعادة التوازن للفريق قبل انطلاق المنافسات الكبرى في الشتاء.