مخطط إسرائيلي يهدد الوضع التاريخي لـ«الحرم الإبراهيمي».. الإمارات تحذّر

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمخطط الإسرائيلي القاضي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صدر الجمعة، أن هذه الخطوة تمثل “تعديًا خطيرًا على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف”، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وشدد البيان على أهمية احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة ووقف جميع الممارسات الأحادية والاستفزازية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة.

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية المقدسات وضمان عدم المساس بمكانتها الدينية والتاريخية، مؤكدة ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية كافة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط إلى الأمام، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول إلى حل الدولتين.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية قد حذرت من “التقارير الإعلامية التي تتحدث عن نقل صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف إلى جهات إسرائيلية استيطانية، معتبرةً ذلك استمرارًا للسياسات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقرارات الأممية، وتسعى لبسط السيطرة على الحرم وتغيير هويته الإسلامية والعربية”.

جاء هذا الرد بعد تقرير نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية أوضح أن إسرائيل قررت إجراء تغييرات جذرية في الوضع القائم بالحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، عبر سحب صلاحيات بلدية الخليل الفلسطينية ونقلها إلى المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع.

ويتضمن الإجراء، وفقًا للتقرير، تعديلات هيكلية تشمل إعادة تسقيف الحرم وبناء سقف فوق ساحة يعقوب التي يستخدمها اليهود للصلاة معظم أيام السنة، إضافة إلى تركيب نظام إطفاء حرائق متطور وتمكين السلطات الإسرائيلية من مراقبة كاميرات المراقبة داخل الحرم.

ويأتي هذا التطور وسط تصاعد التوتر في الخليل والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعتبر الحرم الإبراهيمي موقعًا ذا أهمية دينية وتاريخية كبرى للمسلمين واليهود على حد سواء، ويخضع للوضع التاريخي والقانوني الذي تحكمه اتفاقيات واتفاقيات دولية.