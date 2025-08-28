مداهمة أمنية في تاجوراء تُحرر 62 محتجزًا وتفكك عصابة للاتجار بالبشر

أسفرت عملية أمنية نوعية نفذتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن طرابلس، عن تحرير 62 شخصًا من جنسيات إفريقية مختلفة، تم احتجازهم من قبل عصابة تمتهن الاتجار بالبشر في بلدية تاجوراء، بمنطقة النعّام.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات دقيقة إلى قسم المعلومات والتحري، تفيد بقيام تشكيل عصابي باحتجاز وافدين من جنسيات الصومال، السودان، إريتريا، وليبيريا، داخل موقع سري بهدف ابتزاز ذويهم ومطالبتهم بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وبتنسيق مباشر مع مدير الأمن، تم مداهمة الموقع وتحرير المحتجزين، ومن بينهم 8 نساء ورضيع يبلغ من العمر 20 يومًا، إضافة إلى شخص يُدعى “جامع محمد صومال” دفع ذووه مبلغ 17,000 يورو للعصابة، لكنهم لم يطلقوا سراحه حتى تدخلت القوات الأمنية.

وكشفت التحقيقات أن التشكيل العصابي يضم أشخاصًا من جنسيات إفريقية، وكانوا يعملون بمساعدة ليبيين وفّروا لهم الحماية وتأمين الموقع. وتم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع تقديم الرعاية الإنسانية والطبية للمحتجزين.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في ملاحقة أوكار الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، ضمن جهودها لحماية الأرواح وتعزيز الأمن المجتمعي.