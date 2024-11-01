مداهمة مصنع لصهر الأسلاك الكهربائية المسروقة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عن مداهمة عناصر فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية طرابلس بالتعاون مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء لمصنع في منطقة الزطارنة بوادي الربيع يُستخدم لصهر الأسلاك الكهربائية المسروقة المصنوعة من النحاس والألمنيوم.

وأفادت الوزارة في بلاغ، بأنه تم خلال المداهمة ضبط شخص من الجنسية المصرية داخل المصنع، بالإضافة إلى العثور على قوالب نحاسية من أسلاك كهربائية تم صهرها، وأخرى مقطعة ومجهزة للصهر، إلى جانب كمية كبيرة من الأسلاك وقطع من المحولات والمعدات الكهربائية التابعة للشركة العامة للكهرباء.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص الواقعة، وأُحيل المحضر والمتهم إلى مكتب النائب العام للتصرف.