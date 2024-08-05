مداهمة وكر للهجرة غير الشرعية في بنغازي

في سياق استمرار الحملات لضبط المهاجرين غير الشرعيين، داهم مركز شرطة قاريونس، بمدينة بنغازي، منزلاً قيد الإنشاء بمنطقة الترية بضواحي المدينة يستخدم وكرا للهجرة غير الشرعية.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، “أن القوة الأمنية ضبطت داخل المنزل قيد الإنشاء عددا من المهاجرين غير الشرعيين يحملون جنسيات مختلفة وعدد من جالونات البلاستيكية ممتلئة بالوقود وقارب صيد مجهز بمحرك”.

وأضافت المديرية، “ن المهاجرين اعترفوا بأنهم كانوا يستعدون للهجرة عبر البحر بواسطة قارب الصيد وأفادوا أن من قام بتجهيز الترتيبات واستلام المبالغ المالية لغرض تهريبهم شخص فلسطيني الجنسية”.

وبحسب البيان، “إثر اعترافات المهاجرين عن الشخص الفلسطيني تحركت القوة الأمنية وأعدت كمين محكم له وتمكنت من القبض عليه ليعترف هو الأخر بما نسب اليه وتم احالتهم جميعاً إلى جهات الاختصاص”.

مركز شرطة قاريونس يداهم منزلاً قيد الإنشاء بمنطقة الترية يُستخدم كوكر للهجرة غير الشرعية ويضبط كميات من وقود البنزين… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤

في سياق متصل، أعلن مركز شرطة سيدي خليفة، عن ضبط عدد من المهاجرين غير الشرعيين من ضمنهن أربعة مهاجرين مطلوبين لدى النيابة العامة وتم إستلامهم من قبل جهات الإختصاص.

إستمرار مركز شرطة سيدي خليفة في ضبط المهاجرين غير الشرعيين بنطاق إختصاصه …. إستمر مركز شرطة سيدي خليفة في حملاته ضد… تم النشر بواسطة ‏مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‏ في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤