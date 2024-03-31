مدرب سان جيرمان: مبابي قد يغير رأيه في الثانية الأخيرة!

مع وجود تكهنات متواصلة حول رغبة كيليان مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي، يبدو أن لويس إنريكي مدرب نادي العاصمة يتمسك بفرصة بقاء هداف النادي.

وسبق أن أبدى مبابي رغبته في الرحيل عن سان جيرمان على مدار السنوات الماضية، وسط تقارير بقرب انتقاله إلى ريال مدريد، لكنه كان يتراجع في كل مرة، وهو ما يحلم لويس إنريكي بتكراره.

ونقلت منصة «أمازون برايم» عن لويس إنريكي قوله: «لا أزال أتمنى أن يغير كيليان رأيه. دعونا نتخيل أننا سنفوز بكل الألقاب الأربعة هذا الموسم، ويقرر كيليان تغيير رأيه في الثانية الأخيرة».

وأضاف المدرب الإسباني: «لم لا يقرر البقاء هنا في باريس؟ دعونا نرى ما سيحدث».

ورغم أن مبابي لم يستكمل 4 مباريات متتالية فإنه ينفرد بصدارة هدافي الدوري برصيد 24 هدفاً في 24 مباراة، كما سجل 6 أهداف في 8 مباريات بدوري أبطال أوروبا، و7 أهداف في 4 مباريات فقط في كأس فرنسا.

وسيخوض باريس سان جيرمان مواجهة صعبة في دور الثمانية لدوري الأبطال؛ حيث سيلعب ضد برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني.