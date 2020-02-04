مدفعية الجيش التركي تقصف مواقع قوات «الأسد» شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي أن جيش بلاده لن يوقف عملياته العسكرية في إدلب. [رويترز]

أفادت قناة “تي أر تي” الرسمية التركية، بأن الجيش التركي قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع لجيش النظام السوري شمال سوريا.

وأشارت القناة التركية، إلى أن القوات التركية الموجودة في ريف إدلب الجنوبي وريفي حلب الغربي والشمالي قصفت مواقع لجيش النظام السوري، منها نقطة سلحب ومطار جب الرملة وهو مطار عسكري تابع لقوات النظام السوري.

ونوهت بأن النقطة التركية الموجودة في مارع في ريف حلب الشمالي، استهدفت كذلك مواقع لمسلحين أكراد في تل رفعت، لافتة إلى أن ذلك جاء في ظل استمرار القصف الجوي والمدفعي لجيش النظام السوري.

يأتي ذلك في حين، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أروغان، أن جيش بلاده لن يوقف عملياته العسكرية في إدلب بل سيواصلها “بنفس الحزم”، مشيراً إلى أن تركيا لا ترغب بالدخول في نزاع مع روسيا في المرحلة الحالية.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أردوغان قوله، الثلاثاء، إن هجمات جيش النظام السوري الأخيرة في إدلب والتي أسفرت عن مقتل جنود أتراك، “تعد انتهاكا لاتفاقية إدلب” الموقعة مع روسيا، مؤكدا أن “نتائج هذا الاعتداء ستنعكس بالطبع على النظام السوري”.

وأضاف يقول:

أعتقد أن العمليات التركية أعطت درسا كبيرا لهؤلاء، لكننا لن نتوقف، سنواصلها بنفس الحزم.

وأكد أردوغان على الدور المهم جداً الذي تلعبه نقاط المراقبة التركية في إدلب، مشيرا إلى أنها ستبقى، منوها في الوقت نفسه بأن تبعات القصف السوري للقوات التركية لن تتطور إلى نزاع مع روسيا.

وتابع:

ليست هناك ضرورة للدخول في نزاع مع روسيا في هذه المرحلة، لدينا معها مبادرات استراتيجية جادة للغاية.

هذا وتعرضت وحدات من القوات التركية لقصف مدفعي من جيش النظام السوري فجر الاثنين، غرب بلدة سراقب بريف إدلب، أسفر عن مقتل 3 جنود أتراك، مع توسيع جيش النظام السوري نطاق سيطرته في المنطقة.

من جهتها قالت وزارة الدفاع التركية، إن قواتها ردت على مصادر النيران، وحيَّدت 76 عنصرا من جيش النظام السوري واستهدفت 54 موقعاً له في إدلب.