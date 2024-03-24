مدفيديف: سننتقم لكل شخص قتل وجرح في «هجوم كروكوس»

أضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شمعة في الكنيسة الواقعة على أراضي مقر إقامته في نوفو أوغاريفو حدادا على ضحايا هجوم كروكوس الإرهابي.

في السياق، توعدت روسيا بالانتقام الحتمي لكل شخص قتل وجرح في الهجوم الذي وقع على مركز كروكوس.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، “إن جميع المتورطين وكل من لهم علاقة بالهجوم، بغض النظر عن بلدهم أو وضعهم، أصبحوا الآن هدفا مشروعا ورئيسيا”.

وكتب مدفيديف على قناته في تيلغرام: “الرحمة وملكوت السماوات لجميع الأبرياء الذين قتلوا في الهجوم الأرهابي، سوف ننتقم للجميع، وكل من له علاقة أو ضلوع بالجريمة، بغض النظر عن بلده الأصلي أو وضعه، بات الآن هدفا مشروعا وهاما لنا. انتظروا العقاب أيها الأوغاد”.

هذا ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع “كروكوس سيتي” مساء الجمعة 22 مارس، حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، ما أدى إلى مقتل 137 شخصا.