مديرية أمن تاجوراء تواصل تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية

تواصل مديرية أمن تاجوراء تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة الرامية إلى تأمين امتحانات إتمام مرحلة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على الأمن وضمان سير العملية الامتحانية في أجواء آمنة ومنظمة.

ويأتي تنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان توفير الحماية اللازمة للمراكز الامتحانية، وتسهيل حركة الطلاب والمعلمين، ومنع أي خروقات أمنية قد تعرقل سير الامتحانات.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استمرار العمل الميداني المكثف لكافة الوحدات الأمنية المعنية، ضمن خطة متكاملة تشمل الانتشار الأمني وتكثيف الدوريات في محيط المدارس والمراكز الامتحانية.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في إطار خطة وطنية شاملة أطلقتها وزارة الداخلية لضمان سلامة سير الامتحانات في مختلف المناطق، لاسيما في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها بعض المناطق.

وتُعد امتحانات الشهادة الإعدادية من المحطات التعليمية المهمة في المسيرة الدراسية للطلبة، حيث تحرص الدولة على توفير الأجواء المناسبة التي تمكّنهم من أداء امتحاناتهم دون أية معوقات أو تهديدات، وذلك بالتعاون بين المؤسسات الأمنية والتعليمية.